Пепе – третий самый возрастной полевой игрок в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю

Центральный защитник «Порту» Пепе продолжает выступать на высочайшем уровне за несколько дней до 40-летия.

Капитан «Порту» вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» против миланского «Интера». По данным Opta, Пепе (39 лет и 361 день) стал третьим в списке самых возрастных полевых футболистов, когда-либо выходивших в матчах плей-офф Лиги чемпионов с первых минут. Лидером рейтинга остаётся валлиец Райан Гиггз (40 лет и 123 дня), второй – итальянец Алессандро Костакурта (40 лет и 2 дня).

Текстовая трансляция матча «Интера» против «Порту» ведётся на сайте Liveresult.ru.