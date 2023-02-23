Онана и Джеко поругались во время матча Лиги чемпионов

В среду вечером «Интер» играл против «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер «нерадзурри» Андре Онана и форвард команды Эдин Джеко по ходу матча поругались. Онана и Джеко обменялись «любезностями» в виде колких фраз. В ситуацию даже вмешивался хавбек Хакан Чалханоглу – турок прикрывал Онана рот руками.

Футболисты успели дать комментарии по поводу случившегося. Они указали на адреналин, который зашкаливает во время матчей Лиги чемпионов. Словом, никакого конфликта в «Интере» нет.

Напомним, что «Интер» обыграл «Порту» на своём поле со счётом 1:0. Через три недели команды проведут ответный поединок.