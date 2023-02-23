Лукаку: «Хотелось выиграть крупнее»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. Единственный гол встречи забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. После игры Лукаку прокомментировал события матча, он подче ркнул, что старается работать на благо команды.

- Я не индивидуалист, всегда думаю, прежде всего, о благе команды. В свой гол вложил все, что мог. Но хотелось победить крупнее. Впрочем, то, что в принципе выиграли, самое важное, - цитирует слова Лукаку fcinter1908.it.