Капелло: «Индзаги хорошо провёл замены»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. Успех команды Симоне Индзаги прокомментировал бывший наставник российской сборной Фабио Капелло, он похвалил наставника за хорошо сделанные замены.

- Отавио пропустит ответный матч, его удалили по делу. Индзаги не совершил ни одной ошибки, он сделал все, как надо, замены также были идеальными. И Лукаку начал стабильно получать мячи, - цитирует послематчевые слова Фабио Капелло fcinter1908.it.