Крауч: «Интер» должен забивать, чтобы на что-то рассчитывать в Португалии»

Бывший английский нападающий Питер Крауч высказался о противостоянии «Интера» и «Порту».

По прошествии часа игры миланский коллектив не сумел поразить ворота соперников. По мнению Крауча, команде Симоне Индзаги необходимо сосредоточиться на атаке, чтобы обеспечить себе преимущество перед выездом в Португалию: «Интер» должен отправиться вперёд и показать, что ему нужны голы. Никто не хочет ехать в Португалию на ответный матч, не имея преимущества после первой встречи», – заявил телеэксперт.

Следить за ходом матча на «Сан-Сиро» поможет текстовая трансляция на сайте Liveresult.ru.