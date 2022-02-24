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Лига чемпионов

Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Кубке/Лиге чемпионов

24 Февраля 2022 • 01:15 Комментировать (3)
Атлетико М
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Гол Энтони Эланги не только спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в первом матче двухматчевого противостояния с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но и стал 500-м для его клуба в истории участия в самом престижном клубном турнире Европы, который «Манчестер Юнайтед» выигрывал три раза. В результате встреча закончилась вничью со счетом 1:1, исход борьбы теперь решится в ответном матче.

Больше голов в Кубке/Лиге чемпионов только у трех клубов - это мадридский «Реал», который забил 1001 гол, а также немецкая «Бавария» с 760-ю голами и каталонская «Барселона», которая забила 624 гола.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энтони Эланга
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
24 Февраля 2022 в 01:24
Гелевый : А я забил остальные 499.. Я же подсчитал ... А-ха-ха-ха...
CELTIC FROST
24 Февраля 2022 в 01:35
у тебя что-то совсем на почве гелевого непорядок. Прямо-таки наваждение на нем. Соберись, реальный мир - он несколько иной)
Alex1972
24 Февраля 2022 в 02:03
Стараюсь радовать вас.. Вижу вы довольны... Хе ..
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окончен Бенфика 2:2 Аякс 4.70 4.05 1.70
окончен Атлетико М 1:1 Манчестер Юнайтед 2.70 3.15 2.95
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