Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Кубке/Лиге чемпионов

Гол Энтони Эланги не только спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в первом матче двухматчевого противостояния с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но и стал 500-м для его клуба в истории участия в самом престижном клубном турнире Европы, который «Манчестер Юнайтед» выигрывал три раза. В результате встреча закончилась вничью со счетом 1:1, исход борьбы теперь решится в ответном матче.

Больше голов в Кубке/Лиге чемпионов только у трех клубов - это мадридский «Реал», который забил 1001 гол, а также немецкая «Бавария» с 760-ю голами и каталонская «Барселона», которая забила 624 гола.