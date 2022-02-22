Коке рискует пропустить матч против «МЮ» в Лиге чемпионов

В среду мадридскому «Атлетико» предстоит начать свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником «матрасников» станет «Манчестер Юнайтед», но на игру подопечные Диего Симеоне могут выйти в ослабленном составе.

Дело в том, что под вопросом остается участие в матче капитана команды Коке. Полузащитник испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего не до конца понятно, успеет ли испанец восстановиться к противостоянию с «МЮ».

К слову, в последнее время «Атлетико» не столь уверенно выступает на внутренней арене. Мадридцы значительно ухудшили свое положение в турнирной таблице Ла Лиги после ряда неудачных поединков.