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Лига чемпионов

Коке рискует пропустить матч против «МЮ» в Лиге чемпионов

22 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.45 3.15 3.05
23.02 23:00

В среду мадридскому «Атлетико» предстоит начать свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником «матрасников» станет «Манчестер Юнайтед», но на игру подопечные Диего Симеоне могут выйти в ослабленном составе.

Дело в том, что под вопросом остается участие в матче капитана команды Коке. Полузащитник испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего не до конца понятно, успеет ли испанец восстановиться к противостоянию с «МЮ».

К слову, в последнее время «Атлетико» не столь уверенно выступает на внутренней арене. Мадридцы значительно ухудшили свое положение в турнирной таблице Ла Лиги после ряда неудачных поединков.  


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Коке
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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