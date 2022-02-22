Фред изъявил желание выиграть вместе с «МЮ» Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о выступлениях команды в текущем сезоне. Бразилец согласился, что манкунианцы показывают не те результаты, которые от них ждут болельщики, но заговорил об исправлении нынешней ситуации.

«Самое важное – начать побеждать, тогда придут и трофеи. Мы по-прежнему боремся за титул в Лиге чемпионов. АПЛ? В чемпионате нужно занять как можно более высокое место. Лично я верю, что смогу помочь. Хорошо, что у нас много разноплановых игроков центра поля в команде», - поделился Фред амбициозными планами в эфире Sky Sports.

Добавим, в среду «МЮ» начнет свой путь в плей-офф самого престижного турнира Европы. В соперниках – мадридский «Атлетико».