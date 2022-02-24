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Лига чемпионов

Фердинанд объяснил почему у «МЮ» нет шансов на победу в Лиге чемпионов

24 Февраля 2022 • 00:20 Комментировать
Атлетико М
1:0
Манчестер Юнайтед
2.70 3.15 2.95
2-й тайм

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что слабые выступления в Премьер-лиге отразятся на возможностях «МЮ» в Лиге чемпионов.

Отвечая на вопрос о шансах манкунианцев на победу в турнире, легенда клуба сказал в студии BT Sport: «Нет, не думаю. Я думаю, они далеко не на том уровне».

«Да, это соревнование на выбывание, оно немного отличается, но я вижу три, четыре, может быть, пять команд, которые, я бы сказал, опережают «Манчестер Юнайтед» и способны выиграть это соревнование», - подытожил бывший защитник.

«Красные дьяволы» борются с «Атлетико» Мадрид за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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