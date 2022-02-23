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​Роналду отреагировал на старт плей-офф Лиги чемпионов

23 Февраля 2022 • 16:47 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.60 3.15 3.10
Через 5 ч. 8 мин.

Криштиану Роналду отреагировал на старт «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов. Звёздный форвард сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Готовимся к возвращению крупнейшего клубного турнира в мире. Поехали!» - написал Роналду.

В среду, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на страницах LiveResult. Она стартует в 23:00 по московскому времени.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдёт на поле стадиона «Олд Траффорд» через три недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
1evgeniy1
23 Февраля 2022 в 17:40
Желательно, чтобы "поехали" не превратилось в "приехали".
Разрешены пять замен. Очень важно использовать все пять: темп и борьба будут главными условиями победы.
К счастью, кажется, к РР приходит понимание, что с заменами нельзя тянуть до конца, и что самых мастеровитых не обязательно бросать в бой с самого начала.
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23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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