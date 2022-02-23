​Роналду отреагировал на старт плей-офф Лиги чемпионов

Криштиану Роналду отреагировал на старт «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов. Звёздный форвард сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Готовимся к возвращению крупнейшего клубного турнира в мире. Поехали!» - написал Роналду.

В среду, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на страницах LiveResult. Она стартует в 23:00 по московскому времени.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдёт на поле стадиона «Олд Траффорд» через три недели.