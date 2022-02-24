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Лига чемпионов

Симеоне доволен игрой, но не результатом

24 Февраля 2022 • 05:52 Комментировать
Атлетико М
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Мадридский «Атлетико» не удержал победу в первой игре двухматчевого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой, но не результатом - он считает, что его команда упустила победу.

- Все было хорошо, мотивация, давление, прессинг на соперника, мы отлично провели матч. Однако у соперника возник один момент, и он использовал его. Нам надо продолжать играть в такой же манере, - заявил Симеоне, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 15 марта на стадионе «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорд».
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Диего Симеоне
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окончен Бенфика 2:2 Аякс 4.70 4.05 1.70
окончен Атлетико М 1:1 Манчестер Юнайтед 2.70 3.15 2.95
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