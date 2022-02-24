Мадридский «Атлетико» не удержал победу в первой игре двухматчевого противостояния с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой, но не результатом - он считает, что его команда упустила победу.

- Все было хорошо, мотивация, давление, прессинг на соперника, мы отлично провели матч. Однако у соперника возник один момент, и он использовал его. Нам надо продолжать играть в такой же манере, - заявил Симеоне, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 15 марта на стадионе «Манчестер Юнайтед» - «Олд Траффорд».