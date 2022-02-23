​Фергюсон: «МЮ» обыграет «Атлетико» на выезде со счётом 5:0»

Известный в прошлом тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пообщался с фанатами в Мадриде через окно автомобиля. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Среди прочего, Фергюсона попросили сделать прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

«0:5», - сказал Фергюсон, после чего закрыл окно.

Матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах сетевого издания LiveResult. Ответную игру команды проведут спустя три недели.