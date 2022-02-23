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​Фергюсон: «МЮ» обыграет «Атлетико» на выезде со счётом 5:0»

23 Февраля 2022 • 18:51 Комментировать (4)
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.60 3.15 3.10
Через 3 ч. 18 мин.

Известный в прошлом тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пообщался с фанатами в Мадриде через окно автомобиля. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Среди прочего, Фергюсона попросили сделать прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

«0:5», - сказал Фергюсон, после чего закрыл окно.

Матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах сетевого издания LiveResult. Ответную игру команды проведут спустя три недели.


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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
maxhipper
23 Февраля 2022 в 19:30
Дед забыл таблетки выпить
andi
23 Февраля 2022 в 19:17
Если только по желтым карточкам.
Den Ivanuk
23 Февраля 2022 в 19:09
Ох уж этот английский юмор))
Misha_diablo_football
23 Февраля 2022 в 19:08
дед по ходу обкурился...
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23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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