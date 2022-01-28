​Карраско пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации

Вингер «Атлетико» Янник Карраско пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». УЕФА вынес решение о дисквалификации 28-летнего бельгийца на три матча за красную карточку, которую он получил в декабрьской игре против «Порту». Тогда Карраско схватил соперника за шею.

Дисквалификация на три игры означает, что Карраско пропустит не только игры против «МЮ», но и ещё один матч под эгидой УЕФА. То есть в гипотетическом четвертьфинале бельгиец не сыграет.

В 29 матчах сезона 2021/2022 Янник Карраско записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.