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Лига чемпионов

​Карраско пропустит оба матча с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации

28 Января 2022 • 19:44 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.45 3.20 3.05
23.02 23:00

Вингер «Атлетико» Янник Карраско пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». УЕФА вынес решение о дисквалификации 28-летнего бельгийца на три матча за красную карточку, которую он получил в декабрьской игре против «Порту». Тогда Карраско схватил соперника за шею.

Дисквалификация на три игры означает, что Карраско пропустит не только игры против «МЮ», но и ещё один матч под эгидой УЕФА. То есть в гипотетическом четвертьфинале бельгиец не сыграет.

В 29 матчах сезона 2021/2022 Янник Карраско записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Янник Карраско
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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