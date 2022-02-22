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Кавани не сыграет с «Атлетико» - уругваец пропускает уже четвёртый матч кряду

22 Февраля 2022 • 20:25 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.50 3.10 3.05
23.02 23:00

Несмотря на огромное желание помочь «Манчестер Юнайтед» выбраться из кризиса, нападающий Эдинсон Кавани регулярно пропускает матчи команды из-за проблем со здоровьем. На физическое состояние игрока влияют хронические травмы, постоянно выбывающие его из колеи.

Таким образом, уругваец снова надолго задержался в лазарете. Он не был доступен для выбора тренерского штаба в трех предыдущих встречах, а теперь также пропустит матч против «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов, который состоится завтра, 23 февраля.

Об отсутствии Кавани в заявке манкунианцев сообщил на пресс-конференции наставник Ральф Рангник. В текущем сезоне на счету 35-летнего форварда всего 11 поединков за «МЮ» в АПЛ, в которых он забил два гола.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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