Кавани не сыграет с «Атлетико» - уругваец пропускает уже четвёртый матч кряду

Несмотря на огромное желание помочь «Манчестер Юнайтед» выбраться из кризиса, нападающий Эдинсон Кавани регулярно пропускает матчи команды из-за проблем со здоровьем. На физическое состояние игрока влияют хронические травмы, постоянно выбывающие его из колеи.

Таким образом, уругваец снова надолго задержался в лазарете. Он не был доступен для выбора тренерского штаба в трех предыдущих встречах, а теперь также пропустит матч против «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов, который состоится завтра, 23 февраля.

Об отсутствии Кавани в заявке манкунианцев сообщил на пресс-конференции наставник Ральф Рангник. В текущем сезоне на счету 35-летнего форварда всего 11 поединков за «МЮ» в АПЛ, в которых он забил два гола.