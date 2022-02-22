​Рангник высказался о напряжении между Россией и Украиной

Напряжение между Россией и Украиной усилилось на фоне признания Россией ДНР и ЛНР – соответствующие документы были подписаны в понедельник. По поводу ситуации высказался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

«Не только мы в Англии, но и во всей Европе и во всём мире люди надеются, что ситуация пойдёт на спад. Война в Европе не может никого интересовать. Честно говоря, это важнее, чем игра Лиги чемпионов», - сказал Рангник на пресс-конференции перед игрой против «Атлетико».

Матч «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в среду, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.