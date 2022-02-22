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Лига чемпионов

​Рангник высказался о напряжении между Россией и Украиной

22 Февраля 2022 • 17:49 Комментировать (4)
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.50 3.10 3.05
23.02 23:00

Напряжение между Россией и Украиной усилилось на фоне признания Россией ДНР и ЛНР – соответствующие документы были подписаны в понедельник. По поводу ситуации высказался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

«Не только мы в Англии, но и во всей Европе и во всём мире люди надеются, что ситуация пойдёт на спад. Война в Европе не может никого интересовать. Честно говоря, это важнее, чем игра Лиги чемпионов», - сказал Рангник на пресс-конференции перед игрой против «Атлетико».

Матч «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в среду, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
andi
22 Февраля 2022 в 18:50
С каких пор этот физрук стал англичанином - не только мы в Англии ...
andreyshkurenko060388
22 Февраля 2022 в 18:05
ватцефалы решили пойти ва-банк (могут повторить)
crocodile
22 Февраля 2022 в 18:31
шпуньтик, такое впечатление, шо немного в разнос пошел. пытается выкрутить хоть что-нибудь из практически тупиковой ситуации.
Alex1972
22 Февраля 2022 в 17:59
"Инстаграммный" тоже должен что-то сказать... Ну хоть про Майоргу... Хе ..
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22.02  23:00 Вильярреал ... Ювентус 2.85 3.15 2.65
22.02  23:00 Челси ... Лилль 1.37 5.20 8.40
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