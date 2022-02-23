«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч с «Атлетико»

В первом матче противостояния с мадридским «Атлетико» гостям из «Манчестер Юнайтед» предстоит выйти на поле в следующем стартовом составе.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделоф. Магуайр, Погба, Роналду, Рэшфорд, Фред, Фернандеш, Варан, Шоу, Санчо.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Теллес, Бэйли, Далот, Джонс, Ван-Биссака, Ханнибал, Лингард, Мата, Матич, Эланга.Матч между мадридским «Атлетико» и английским «Манчестер Юнайтед» пройдет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, это будет первый поединок двухматчевого противостояния. Следить за событиями можно будет в лайв-трансляции.
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