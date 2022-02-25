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Лига чемпионов

Анри раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»

25 Февраля 2022 • 08:55 Комментировать
Атлетико М
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команда завершилась со счетом 1:1.

«Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я знаю», - сказал Анри в разговоре с журналистами CBS Sport.

Экс-футболист отметил, что он не привык критиковать игроков, однако в «Манчестер Юнайтед» с ними работали разные именитые специалисты, на которых всегда взваливали ответственность за неудачи команды.
«Но когда ответственность будет на самих игроках?» - задался вопросом бывший футболист.
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