Анри раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команда завершилась со счетом 1:1.

«Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я знаю», - сказал Анри в разговоре с журналистами CBS Sport.

Экс-футболист отметил, что он не привык критиковать игроков, однако в «Манчестер Юнайтед» с ними работали разные именитые специалисты, на которых всегда взваливали ответственность за неудачи команды.

«Но когда ответственность будет на самих игроках?» - задался вопросом бывший футболист.