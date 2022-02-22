Рангник о новом тренере «МЮ»: «Нужно подождать до конца сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что в клубе ещё не определились с именем его преемника. По словам немецкого специалиста, решение будет принято по окончанию нынешнего сезона.

«Мы сконцентрированы на текущей ситуации, на следующем матче в Лиге чемпионов, а также на оставшихся 12 играх чемпионата Англии. Обо всём остальном вы узнаете по окончанию сезона», – сказал Рангник на своей пресс-конференции перед игрой с мадридским «Атлетико».

Напомним, что главными претендентами на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» являются Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрик тен Хаг из амстердамского «Аякса».