Симеоне: «Очень трудно найти уязвимые места у «МЮ»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился впечатлениями от работы Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед».

«У них невероятная полузащита», - цитирует Симеоне Mirror. «Я невероятно впечатлен уровнем их отдачи.

Погба и Мактоминай - два лучших полузащитника в мире, которые обеспечивают баланс.

Команда стала намного компактнее, сильнее. У них есть солидность в защите, они очень физическая команда с центральными защитниками и полузащитой, которые у них есть.

Они действительно сильны, и очень, очень трудно найти у них уязвимые места».

Напомним, поединок между чемпионами Испании и манкунианцами состоится в среду в 23 часа по московскому времени.