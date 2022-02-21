Назначены арбитры на матчи «Атлетико» - «МЮ» и «Бенфика» - «Аякс»

На официальном сайте УЕФА появилась информация касательно судейских назначений на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду – «Атлетико» у себя дома будет принимать «Манчестер Юнайтед», а «Аякс» отправится в гости к «Бенфике».

Встречу испанского и английского грандов, испытывающих определенные проблемы в текущем сезоне, рассудит румынский рефери Овидиу Хацеган. Помогать ему на бровке будут Мирча Григориу и Себастьян Георге. Рефери VAR – Массимилиано Иррати.

Что касается противостояния португальцев и голландцев, но на их матче будет работать словенец Славко Винчич. Ассистенты – Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, а за видеоповторы будет отвечать Марко Фритц.

Оба поединка начнутся в 23:00 по московскому времени.