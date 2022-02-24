Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма

Португальский полузащитник Бруну Ферандеш успешно ассистировал в матче с «Атлетико» вышедшему на замену Энтони Эланге, который сравнял счет и забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» за все время выступлений в Кубке/Лиге чемпионов. Для самого Бруну это был уже шестой матч кряду в рамках Лиги чемпионов, в котором он отдает результативную передачу.

Таким образом, он побил прежний рекорд клуба, а его удерживал не кто иной, как Дэвид Бекхэм с сезона 1998/1999, когда ему удавалось делать голевые передачи в пяти матчах кряду. И «Манчестер Юнайтед» в том сезоне выиграл турнир после легендарной победы в финале над «Баварией» - 2:1.