«МЮ» и «Арсеналу» придётся заплатить около 70 миллионов евро за Нкунку

«Лейпциг» назвал цену на своего полузащитника Кристофера Нкунку. По сообщениям The Sun, приобрести футболиста ближайшим летом можно будет за сумму не менее 70 миллионов евро.

Отмечается, что пока что самый активный интерес представляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Каждый из клубов видит в полузащитнике отличный вариант на усиление фланга атаки.

В этом сезоне Нкунку стал одним из главных открытий в европейском футболе. На счету бывшего футболиста и воспитанника «ПСЖ» 22 гола и 10 ассистов во всех турнирах. В осеннем матче Лиги чемпионов француз оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити».