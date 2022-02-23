Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Арсеналу» придётся заплатить около 70 миллионов евро за Нкунку

23 Февраля 2022 • 18:00 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.60 3.15 3.10
Через 3 ч. 19 мин.
«Лейпциг» назвал цену на своего полузащитника Кристофера Нкунку. По сообщениям The Sun, приобрести футболиста ближайшим летом можно будет за сумму не менее 70 миллионов евро. 
 
Отмечается, что пока что самый активный интерес представляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Каждый из клубов видит в полузащитнике отличный вариант на усиление фланга атаки.
 
В этом сезоне Нкунку стал одним из главных открытий в европейском футболе. На счету бывшего футболиста и воспитанника «ПСЖ» 22 гола и 10 ассистов во всех турнирах. В осеннем матче Лиги чемпионов француз оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
23.02  22:30 Уотфорд ... Кристал Пэлас 3.15 3.40 2.34
23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
18:47 · Англия. Кубок лиги
Клопп требует, чтобы Милнер как можно скорее продлил контракт с «Ливерпулем»
18:16 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали вопрос сотрудничества с «Аэрофлотом»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Арсеналу» придётся заплатить около 70 миллионов евро за Нкунку
17:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола назвал «Ливерпуль» занозой в заднице, Клопп отреагировал 1
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Артета уверен, что Уилшер вернётся в «Арсенал»
16:59 · Англия. Кубок лиги
У «Челси» есть опция продления Аспиликуэты на один год
16:33 · Англия. Кубок лиги
Джо Коул: «Хаверц играет лучше в нападении. Это плохие новости для Лукаку»
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно потратиться летом 1
16:05 · Англия. Премьер-лига
Гнабри может оказаться в «Челси» или «Тоттенхэме», если не продлит контракт с «Баварией»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Паратичи специально подписал Кулушевски в «Ювентус», чтобы навредить мне»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Артета о будущем в «Арсенале»: «Моя цель – построить команду, которая будет побеждать»
15:00 · Англия. Кубок лиги
Тухель о периоде в «ПСЖ»: «Всё закончилось не лучшим образом, но эти два с половиной года были исключительными»
14:47 · Англия. Кубок лиги
Кристенсен – главная цель «Интера» на лето
14:44 · Англия. Премьер-лига
​Алле: «Не виню Мойеса»
14:41 · Англия. Кубок лиги
Капелло: «Влахович намного лучше Лукаку в плане техники» 4
Все новости
Рекомендуем