«Манчестер Юнайтед» отказался лететь на матч с «Атлетико» рейсом «Аэрофлота»

Делегация «Манчестер Юнайтед» отказалась от перелета на матч с мадридским «Атлетико» на самолете компании «Аэрофлот», об этом сообщают журналисты The Athletic. Стоит отметить, что российский авиаперевозчик является партнером английского клуба.

«МЮ» отметил чартерный рейс в столицу Испании и отправился на выезд рейсом британской авиакомпании Titan Airways.

В среду, 23 февраля, подопечные Ральфа Рангника проведут первый поединок с мадридским «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. «Матрасники» примут «красных дьяволов» на стадионе «Ванда Метрополитано». Игра начнется в 23:00 мск.