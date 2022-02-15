Инс: «МЮ» играет в плей-офф Лиги чемпионов благодаря Роналду»

Экс-футболист сборной Англии Пол Инс, поигравший в свое время за «Манчестер Юнайтед», высказался о спаде португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сейчас КриРо выглядит расстроенным. Это отражается на его выступлениях. Можно увидеть его недовольство даже по тому, как он покидает поле после завершения матчей. И я не собираюсь винить его.

Думаю, он вскоре вернется и продолжит забивать важные голы. Возможно, это произойдет в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря Криштиану «МЮ» играет в 1/8 финала турнира. Роналду нужна помощь партнеров, ведь ему уже 37 лет. Он больше не может носиться по полю как мальчишка. Дайте ему мяч в штрафной, и он забьет», - цитирует Инса Daily Mail.

Стоит отметить, что в 2022 году Роналду пока не отметился голами.