Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Инс: «МЮ» играет в плей-офф Лиги чемпионов благодаря Роналду»

15 Февраля 2022 • 08:35 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.40 3.20 3.10
23.02 23:00

Экс-футболист сборной Англии Пол Инс, поигравший в свое время за «Манчестер Юнайтед», высказался о спаде португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сейчас КриРо выглядит расстроенным. Это отражается на его выступлениях. Можно увидеть его недовольство даже по тому, как он покидает поле после завершения матчей. И я не собираюсь винить его.

Думаю, он вскоре вернется и продолжит забивать важные голы. Возможно, это произойдет в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря Криштиану «МЮ» играет в 1/8 финала турнира. Роналду нужна помощь партнеров, ведь ему уже 37 лет. Он больше не может носиться по полю как мальчишка. Дайте ему мяч в штрафной, и он забьет», - цитирует Инса Daily Mail.

Стоит отметить, что в 2022 году Роналду пока не отметился голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Инс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
15 Февраля 2022 в 09:07
Да, ему нужна помощь... Психиатра... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
09:47 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Спортинг» - «Манчестер Сити»
09:41 · Лига чемпионов
Мостовой сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Реал»
09:27 · Лига чемпионов
Бензема рассказал, что думает о Месси, Мбаппе и Неймаре
08:42 · Лига чемпионов
Жинола призвал жителей Франции поддержать «ПСЖ» в игре с «Реалом»
08:35 · Лига чемпионов
Инс: «МЮ» играет в плей-офф Лиги чемпионов благодаря Роналду» 1
08:27 · Лига чемпионов
Винисиус: «Играть с Бензема - это мечта»
08:21 · Лига чемпионов
«Против него тяжело защищаться»: Кимпембе выделил Бензема в составе «Реала»
08:06 · Лига чемпионов
Бекхэм: «Матч «ПСЖ» - «Реал» - мечта футбольного болельщика»
07:51 · Лига чемпионов
Маркиньос анонсировал возвращение Неймара в матче с «Реалом»
02:43 · Лига чемпионов
Ди Канио: «Если «Интер» сыграет против «Ливерпуля» как против «Наполи», то чао-чао сразу» 1
01:38 · Еврокубки
«Вам спасибо» - УЕФА одарит болельщиков 30 тысячами бесплатных билетов на главные финалы европейских кубков 1
00:45 · Лига чемпионов
Наставник «Спортинга» Аморим: «Верю, что нам удастся пройти «Манчестер Сити»
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14 Февраля
21:38 · Лига чемпионов
Кимпембе: «Нужно приложить много усилий, чтобы конкурировать с «Реалом»
21:14 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Цель «Реала» - выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем