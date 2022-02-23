Савич: «Мы сосредоточены на «Манчестер Юнайтед», а не на Роналду»

Центральный защитник «Атлетико» Стефан Савич рассказал о состоянии мадридской команды перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт в среду.

«Мы объединены общей целью и находимся на верном пути. Я спокоен и полон желания играть. Мы осознаём уникальность Лиги чемпионов как турнира, все мечтают выступать здесь. Поглядим, ждёт ли нас успех.

Противостояние с Роналду? Мои мысли связаны только с «Манчестер Юнайтед». Мы полностью сконцентрированы на матче», – цитирует 31-летнего черногорца Marca.

В 10 предыдущих играх против «Атлетико» в Лиге чемпионов Криштиану забил 7 голов, а его команды 6 раз брали верх над «матрасниками».