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Рангник: «Во втором тайме всё пошло лучше»

24 Февраля 2022 • 02:10 Комментировать
Атлетико М
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» провел два разных тайма в матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в первой половине игры подопечные Ральфа Рангника даже ни разу не сумели пройти в штрафную площадку соперника, зато во второй половине игры сравняли счет и закончили матч со вполне приличным результатом. Рангник прокомментировал события встречи.

- Наверное, замены спасли матч, но они были неизбежными - в первом тайме все было просто ужасно. Я до сих пор не могу понять, что это было. Второй тайм прошел лучше, мы чаще владели мячом и есть ощущение, что даже могли выиграть. если бы матч продлился еще минут десять, - цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Бенфика 2:2 Аякс 4.70 4.05 1.70
окончен Атлетико М 1:1 Манчестер Юнайтед 2.70 3.15 2.95
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