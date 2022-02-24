Рангник: «Во втором тайме всё пошло лучше»

«Манчестер Юнайтед» провел два разных тайма в матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в первой половине игры подопечные Ральфа Рангника даже ни разу не сумели пройти в штрафную площадку соперника, зато во второй половине игры сравняли счет и закончили матч со вполне приличным результатом. Рангник прокомментировал события встречи.

- Наверное, замены спасли матч, но они были неизбежными - в первом тайме все было просто ужасно. Я до сих пор не могу понять, что это было. Второй тайм прошел лучше, мы чаще владели мячом и есть ощущение, что даже могли выиграть. если бы матч продлился еще минут десять, - цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.