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Лига чемпионов

Играет Роналду, решает Эланга: молодой швед спас «МЮ» от поражения в Мадриде

24 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать (13)
Атлетико М
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» Рангника в первом матче плей-офф Лиги чемпионов гостил у «Атлетико».

Протокол игры  
Атлетико М 1:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Фелиш Жоау7'   
  80'Эланга Энтони (1:1)
Облак ЯнСавич СтефанХименес Хосе   78'Мандава Рейнилду   63'Врсалько ШимеЛьоренте Маркос   77'Кондогбия ЖоффрейЭррера Эктор   45'Лоди Ренан  76' (Гризманн Антуан (  76') Корреа АнхельФелиш Жоау  76' (Лемар Тома (  76')
Запасные: Эрмосо МариоДе Пауль РодригоChristian VelaЛекомт БенжаменСеррано ХавьерСуарес ЛуисФелипе Аугусто IV
Де Хеа ДавидЛинделоф Виктор   60'  66' (Матич Неманья (  66') Варан РафаэльМагуайр ГарриШоу Люк   50'  67' (Теллес Алекс (  67'   83') Фред Сантос   74'Погба Поль  66' (Уан-Биссака Аарон (  66') Рэшфорд Маркус   65'  75' (Эланга Энтони (  75') Фернандеш БрунуСанчо Джедон  82' (Лингард Джесси (  82') Роналду Криштиану
Запасные: Мата ХуанБайи ЭрикМежбри ХаннибалХитон ТомДжонс ФилДалот ДиогуХендерсон Дин
23 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Раньше попасть на «Атлетико» в двухраундовом противостоянии плей-офф было смертеподобно. Мадридцы Симеоне выбивали и «Барселону» в её лучшем составе, и «Ливерпуль». Но в этом сезоне куда-то пропала надёжность обороны, колючесть полузащиты и теперь с «матрасниками» вполне можно играть. Доказывают это и «Леванте», и «Барселона» Хави, и «Реал Сосьедад», и «Атлетик», обыгравшие мадридский «Атлетико» только в этом году. Вот и букмекеры видели «МЮ» фаворитом противостояния с «матрасниками».

Но начался матч совсем иначе. «Атлетико» накатился несколькими волнами атаки, и уже третья из них стала голевой. На седьмой минуте Ренан Лоди взял подбор и левого края вырезал отличный кросс на линию вратарской. Туда своевременно рванул Жоау Фелиш, выскочил из-за спин защитников и головой пробил точно в цель. Мяч врезался в штангу, а затем оказался в сетке. Радовались трибуны быстрому голу, но у хозяев уже зрел план по удержанию счёта.

И на поле установился капитально скучный футбол. Вот мучительно скучный. «Атлетико» особо не старался, оборонялся спокойно, у «Манчестер Юнайтед» не хватало выдумки, чтобы взломать построения Симеоне. Неплохую комбинацию разыграли Рэшфорд, Роналду и Фернандеш. Криштиану отбросил прострел Маркуса на Бруну, но португальцу не хватило точности – мяч пролетел выше ворот.

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С точностью проблемы были вообще у всех футболистов Рангника. Как и с креативом. Ни одного удара в створ ворот за пять попыток – с таким активом «дьяволы» подошли к последней десятиминутке. Не изменилось ничего и после тройной замены Рангника: одновременно на поле вышли Теллес, Матич, Биссака. Потом появился молодой Эланга. Ну очень скверно шли дела в атаке англичан. Ничего не предвещало гола гостей, но в концовке матча он всё же случился.

Спас «МЮ» молодой Эланга, всего за 6 минут до гола появившийся на поле. Отметим конечно и прекрасную передачу Бруну Фернандеша, и ошибку Мандава, промахнувшегося мимо эпизода. Энтони же вышел на рандеву с Облаком и того переиграл – 1:1. Мадридцы могли вырвать победу. Льоренте взял подбор после серии забросов и мягко отыграл на Гризманна. Антуан также мягко крутил в верхний угол, но попал в перекладину.

Ничья на «Ванда Метрополитано» оставляет командам равные шансы, но больше рад такому результату явно "Манчестер Юнайтед".

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
handersuz
24 Февраля 2022 в 01:17
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Den Ivanuk
24 Февраля 2022 в 01:14
Жалко МЮ, развалился совсем после прихода CR7, которые за 9 последних матчей совершил 1 результативное действие. А Бруну напротив, практически каждый матч отмечается голом либо ассистом.
CELTIC FROST
24 Февраля 2022 в 01:10
а так-то да- МЮ играл традиционно фиговато. Вся борьба впереди. Будем посмотреть.
ARTUR
24 Февраля 2022 в 01:09
Очень понравилась игра ,замного конечно нарушений, но по накалу просто конфетка , особенно если вспомнить бестолковые игры обеих команд в своих чемпионатах , Бруно конечно суперский игрок одну ошибку таки выцарапал и мгновенно вывел на удар . Жаль что он в МЮ , ему бы в сити или Ливерпуль ,это если не грабить АПЛ , а по стилю конечно не его это чемпионат ,умница и технарь . Ну а банда Симеоне была хороша ,наверное не смотря на результат лучший их матч в этом сезоне .
CELTIC FROST
24 Февраля 2022 в 01:09
и я вас поздравляю. отписавшиеся ниже люди(шки). которые не болеют "за". а болеют "против" с очком вас. болезные)
Vova52
24 Февраля 2022 в 01:02
Samii luchshii na 33 minute vpervie kosnulsya myacha .....Bravo....
CELTIC FROST
24 Февраля 2022 в 01:11
другой лучший неделю назад тоже прекрасен. даже пеналь смазал. браво) // время обоих давно прошло. так что снимай плакат солнцеликого со стены)
artur_one
24 Февраля 2022 в 01:20
Причем здесь другой лучший ?) Если ты уж заговорил, то другой хотя бы регулярно ассисты делает, а это вообща нулячий в последних 10 матчей) И пеналь кстати пеналду тоже последний промазал, при том он мог решить игру)
CELTIC FROST
24 Февраля 2022 в 01:26
Да при том, что я сейчас говорю с фанат(ик)ами)) а время обоих - давно в прошлом. Мне пофиг на португальца я ценю его заслуги и спокойно вижу, что они в прошлом. Но вот фанатикам- огого как не пофиг)
artur_one
24 Февраля 2022 в 01:32
ясно))
Alex1972
24 Февраля 2022 в 00:59
Да, сегодня играл Роналду... В лапту... Сам с собой... Хе-хе...
Vova52
24 Февраля 2022 в 00:57
Jal@......
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окончен Бенфика 2:2 Аякс 4.70 4.05 1.70
окончен Атлетико М 1:1 Манчестер Юнайтед 2.70 3.15 2.95
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