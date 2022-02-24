Играет Роналду, решает Эланга: молодой швед спас «МЮ» от поражения в Мадриде

«Манчестер Юнайтед» Рангника в первом матче плей-офф Лиги чемпионов гостил у «Атлетико».

Раньше попасть на «Атлетико» в двухраундовом противостоянии плей-офф было смертеподобно. Мадридцы Симеоне выбивали и «Барселону» в её лучшем составе, и «Ливерпуль». Но в этом сезоне куда-то пропала надёжность обороны, колючесть полузащиты и теперь с «матрасниками» вполне можно играть. Доказывают это и «Леванте», и «Барселона» Хави, и «Реал Сосьедад», и «Атлетик», обыгравшие мадридский «Атлетико» только в этом году. Вот и букмекеры видели «МЮ» фаворитом противостояния с «матрасниками».

Но начался матч совсем иначе. «Атлетико» накатился несколькими волнами атаки, и уже третья из них стала голевой. На седьмой минуте Ренан Лоди взял подбор и левого края вырезал отличный кросс на линию вратарской. Туда своевременно рванул Жоау Фелиш, выскочил из-за спин защитников и головой пробил точно в цель. Мяч врезался в штангу, а затем оказался в сетке. Радовались трибуны быстрому голу, но у хозяев уже зрел план по удержанию счёта.

И на поле установился капитально скучный футбол. Вот мучительно скучный. «Атлетико» особо не старался, оборонялся спокойно, у «Манчестер Юнайтед» не хватало выдумки, чтобы взломать построения Симеоне. Неплохую комбинацию разыграли Рэшфорд, Роналду и Фернандеш. Криштиану отбросил прострел Маркуса на Бруну, но португальцу не хватило точности – мяч пролетел выше ворот.

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С точностью проблемы были вообще у всех футболистов Рангника. Как и с креативом. Ни одного удара в створ ворот за пять попыток – с таким активом «дьяволы» подошли к последней десятиминутке. Не изменилось ничего и после тройной замены Рангника: одновременно на поле вышли Теллес, Матич, Биссака. Потом появился молодой Эланга. Ну очень скверно шли дела в атаке англичан. Ничего не предвещало гола гостей, но в концовке матча он всё же случился.

Спас «МЮ» молодой Эланга, всего за 6 минут до гола появившийся на поле. Отметим конечно и прекрасную передачу Бруну Фернандеша, и ошибку Мандава, промахнувшегося мимо эпизода. Энтони же вышел на рандеву с Облаком и того переиграл – 1:1. Мадридцы могли вырвать победу. Льоренте взял подбор после серии забросов и мягко отыграл на Гризманна. Антуан также мягко крутил в верхний угол, но попал в перекладину.

Ничья на «Ванда Метрополитано» оставляет командам равные шансы, но больше рад такому результату явно "Манчестер Юнайтед".