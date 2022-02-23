Роналду забил в ворота «Атлетико» 25 голов - лишь один клуб пострадал от него ещё больше за всю карьеру CR7

Мадридский «Атлетико» примет в сегодняшнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», и для подопечных Диего Симеоне это означает свидание с одним из своих главных «немезидов» - Криштиану Роналду.

Дело в том, что за всю свою карьеру Криштиану Роналду забил в ворота «Атлетико» двадцать пять голов - и есть лишь один клуб, который португалец огорчал еще чаще, это «Севилья» (27 голов). Большая часть из них были забиты в составе «Реала», но Роналду опасен и сейчас.