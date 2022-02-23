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Роналду забил в ворота «Атлетико» 25 голов - лишь один клуб пострадал от него ещё больше за всю карьеру CR7

23 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Юнайтед
2.60 3.15 3.10
Через 1 ч. 40 мин.

Мадридский «Атлетико» примет в сегодняшнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», и для подопечных Диего Симеоне это означает свидание с одним из своих главных «немезидов» - Криштиану Роналду.

Дело в том, что за всю свою карьеру Криштиану Роналду забил в ворота «Атлетико» двадцать пять голов - и есть лишь один клуб, который португалец огорчал еще чаще, это «Севилья» (27 голов). Большая часть из них были забиты в составе «Реала», но Роналду опасен и сейчас.

Встреча между мадридским клубом и «Манчестер Юнайтед» начнется в 23 часа по московскому времени, следить за ней можно будет в лайв-трансляции.
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Евро-Футбол.Ру,
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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