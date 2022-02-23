Рангник рассказал, чего ждёт от матча с «Атлетико»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против мадридского «Атлетико». Своими ожиданиями от встречи поделился немецкий наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник.

«Мы уже подготовились к враждебной встрече. Не думаю, что судьба нашего противостояния будет решена в Мадриде. Все определится в ответной встрече на «Олд Траффорд».

В Испании будет очень затратный и эмоциональный матч, в котором мы должны проявить психологическую стойкость», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый поединок состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 23 февраля.