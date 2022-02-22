Фелиш: «Атлетико» сделает всё, чтобы победить «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард Жоау Фелиш, играющий за мадридский «Атлетико», высказался о грядущем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последний матч в Ла Лиге мы провели хорошо, с таким же настроен нужно подходить к игре с «Юнайтед». Мастерство каждого игрока команды проявляется, если у всех присутствует мотивация. «Атлетико» сделает все возможное, чтобы одолеть «Манчестер» на своем поле», - цитирует португальца газета Marca.

Первый матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 23 февраля, начало – 23:00 по московскому времени.