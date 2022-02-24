Роналду трогательно прокомментировал своё возвращение в Мадрид

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Мадрид после почти четырех лет отсутствия, и португалец не мог не отреагировать на такое событие. Роналду назвал Мадрид, в котором он отыграл почти десять лет за «Реал», своим родным городом.

- Вернуться в Мадрид всегда здорово! Это один из городов, которые я считаю своим домом. Яркие эмоции, отличные игроки, отменный футбол - это и есть госпожа всех турниров, Лига чемпионов! Решать вопросы будем уже на нашем замечательном стадионе, где мы всем покажем, почему он называется «Храмом мечты». Благодарю всех наших отменных болельщиков, вместе мы еще сильнее! Вперед, «красные дьяволы»!, - опубликовал пост в «Инстаграме» Роналду.