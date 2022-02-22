Фернандеш: «Когда Магуайр забил «Лидсу», я шлёпнул его по голове и сказал: «Наконец-то твоя большая голова забила»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о подробностях празднования гола капитана команды Гарри Магуайра в ворота «Лидса». Португалец заявил, что после взятия ворот шлёпнул защитника по голове.

«Когда Магуайр забил «Лидсу», я шлёпнул его по голове и сказал: «Наконец-то твоя большая голова забила», – рассказал Фернандеш на пресс-конференции накануне первой игры ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Лидс» со счётом 4:2. Один из голов в той встрече как раз забили Бруну Фернандеш. Матч против «Атлетико» станет первым для «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов с 2019 года.