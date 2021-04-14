Почеттино прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В рамках 1/4 финала парижская команда по сумме двух матчей одолела мюнхенскую «Баварию» (3:2 - на выезде, 0:1 - дома).

«Это был адреналин, который все любят. Команды провели невероятный поединок. Мои подопечные сыграли очень внимательно. Очень рад за них. Выход в 1/2 финала Лиги чемпионов - огромное достижение для нас», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале турнира французский гранд сыграет с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) - «Манчестер Сити».