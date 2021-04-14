Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Почеттино прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

14 Апреля 2021, 08:19,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. В рамках 1/4 финала парижская команда по сумме двух матчей одолела мюнхенскую «Баварию» (3:2 - на выезде, 0:1 - дома).

«Это был адреналин, который все любят. Команды провели невероятный поединок. Мои подопечные сыграли очень внимательно. Очень рад за них. Выход в 1/2 финала Лиги чемпионов - огромное достижение для нас», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале турнира французский гранд сыграет с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) - «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола