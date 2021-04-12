Флик: «Мбаппе станет лучшим игроком в мире»

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12 Апреля 2021, 19:59,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«У нас было много моментов в первом матче, но мы действовали не так эффективно, как хотелось бы. Мы должны играть ещё лучше. Конечно, все понимают, что нам предстоит выполнить непростую задачу, но мы готовы выложиться на полную ради этого.
Как остановить Мбаппе? Мы должны оказывать на него давление, когда он владеет мячом. Я уверен, что в один момент Килиан станет лучшим футболистом в мире. Выделить можно и Неймара, он играет просто превосходно.», - цитирует Флика пресс-служба клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Ханс-Дитер Флик
Неймар упустил свой шанс, когда был на одном уровне с Роналду и Месси... Быстро спал! В частности, из-за Франции, где тяжело сохранить конкурентный уровень. Мбаппе, думаю, такой ошибки не допустит, если своевременно перейдёт в Реал. Игрок амбициозный и видно, что одарённый. Если продолжит пахать, горы свернёт. Главное, чтобы не зазвездился, в этом заключается основной страх на данный момент!