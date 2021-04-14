Пять игроков, благодаря которым «ПСЖ» прошёл «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Разбор» футболистов Маурисио Почеттино

Путь «ПСЖ» по Лиге чемпионов потрясает. В 1/8 финала выбили «Барселону», в 1/4 – «Баварию». Но самое смешное в том, что в полуфинале французов, скорее всего, ждёт «Манчестер Сити». Вряд ли можно придумать сложнее путь к финалу. Но пока команда Маурисио Почеттино справляется, а тренер делает то, ради чего был приглашён. В чемпионате Франции не всё гладко, но Почеттино шёл за большими победами как над «Баварией». Пусть сегодня и случилось локальное поражение.

Благодаря кому стал возможен этот успех? Выделим пять главных творцов победы (по сумме двух матчей) «ПСЖ».

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Килиан Мбаппе

Начнём с явных героев первой встречи. Мбаппе просто идеально искал пространство на стадионе в Мюнхене. Его рывки в свободные зоны были своевременными, молниеносными и недосягаемыми для обороны. Победный дубль, который по сути решил исход противостояния, на счету Килиана. Сегодня Мбаппе пришлось сложно, но он и один неплохо справился. Два момента создал для «ПСЖ», изрядно потрепал нервы Нойеру в первом тайме. Однако зачастую Килиан очень спешил и нервничал. Шесть раз залез в офсайд.

Неймар

Самый спорный персонаж топа. И попадает только за первый матч, когда отдал две голевые передачи. Сегодня Неймар был невероятно активен, но может считаться главным антигероем матча. Столько нереализованных моментов, что можно было покер оформить спокойно. Дважды сотряс каркас ворот, частенько одеяло на себя перетягивал, хотя партнёры ждали передачи. Тот случай, когда невероятная активность чуть не пошла в минус.

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Колин Дагба

Обязательно следует отметить молодого правого защитника «ПСЖ». Если Диалло сегодня откровенно проиграл фланг Лерою Сане и только неточность последнего спасла парижан, то Дагба как раз выключил Комана, действуя очень решительно. Колин развязал руки Ди Марии и позволил ему часто поддерживать атаку, а сам прикрыл активность Дейвиса и Комана. Не всегда чисто («горчичник» поймал), но выигрывал большинство единоборств. Итого у Дагба пять отборов и три перехвата.

Леандро Паредес

Стоит порадоваться за экс-полузащитника «Зенита», ставшего главной движущей силой мяча. Сегодня в атаках «ПСЖ» преобладал сумбур и только Паредес вносил порядок. Регулировал темп, давал обороне отдышаться, хорошо выводил мяч со своей половины. И в обороне отрабатывал, конечно же. Леандро выиграл 11 единоборств из 14, два раза мяч отобрал, дважды сыграл на перехвате и пасовал с 90-процентной точностью. Гроссмейстерские показатели для центрального полузащитника. А учитывая степень сопротивления, так вообще топ-уровень.

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Кейлор Навас

Наверное, главный герой «ПСЖ». Победить «Баварию» без великолепного вратаря вообще невозможно. Кейлор Навас пропустил три, но всё это было после подач и ударов в упор, сложно обвинять голкипера. Зато сколько костариканец спасал. Хватало сейвов и с вау-эффектом, хватало и неброских – просто играл уверенно после плотных ударов. Но оборона «ПСЖ» всегда ощущала, что Кейлор Навас в случае чего выручит, а нападение «Баварии» нервничало, когда костариканец тащил очередной удар.