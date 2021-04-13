Киммих: «Бавария» сильнее «ПСЖ», мы должны пройти в полуфинал»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от ответного матча с французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы сильнее «ПСЖ». Думаю, «Бавария» должна пройти дальше. В домашнем матче мы играли лучше «ПСЖ», но результат получился неудачным. Впрочем, я считаю, что наша команда способна перевернуть ход противостояния в свою пользу», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Ответный матч между командами состоится в Париже 13-го апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке «Бавария» проиграла «ПСЖ» со счетом 2:3.