Александр Мостовой назвал фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Как вам итоги жеребьевки?

- Честно, ждал немного другого. Испанские команды обычно сводили между собой, ясно, что это случайность. А тут три английских клуба, я думал, что они попадутся друг другу, но к счастью, их развели.

- Какая пара кажется наиболее интересной?

- Самые интересные тут - это две пары: «Реал» - «Ливерпуль» и «Бавария» - ПСЖ». Эти две пары однозначно выделяются.

- В парах «Порту» - «Челси» и «Манчестер Сити» - «Боруссия» многие считают англичан явными фаворитами. Согласны с этим?

- У «Порту» шансы точно есть. В этих парах ещё ничего не решено. «Сити», конечно, скорее всего пройдет, но ничего не известно заранее. Что касается «Порту», то тут вообще будет хорошая интрига. Португальцы хороши в последних встречах. «Челси» тоже хорош сейчас, здорово обыграли «Атлетико». Но все-таки мне кажется, что это «Атлетико» сыграл плохо, не знаю, что там у них происходит. Смотрел их последние игры в чемпионате, виден определенный спад, нервозность. Может у «Атлетико» в коллективе что-то не то. Просто ни с того, ни с сего заменить Суареса в начале второго тайма в игре, где надо забивать два мяча, странно. Плюс Жоау Фелиш капризничает, что его не ставят в основной состав, купили парня за 120 миллионов, а он оказывается обычный, как и все.

- Вы назвали «Реал» - «Ливерпуль» и «Бавария» - ПСЖ» самыми интересными парами. Как считаете, кого тут можно называть фаворитом?

- Думаю, тут все примерно 50/50. Остаюсь при своём мнении, в какой бы форме «Реал» не находился, «Реал» - это «Реал» и всегда им будет. Многие сейчас называют их никакими, но даже в таком состоянии команда выходит и выигрывает. Пока есть футболисты высокого уровня, именно они определяют исход, команда будет в порядке. А в «Реале» их немало, те же Модрич, Рамос, несмотря на их возраст. «Ливерпуль» тоже сейчас все-таки не в лучшем состоянии, идут на 6 месте в чемпионате, нестабильны. Всегда есть какие-то проблемки. Что касается другого матча, «Бавария» все-таки смотрится попредпочтительнее, если честно. Все команды, которые играют против них, получают по 3 и более голов. Специально последнее время смотрю много их матчей, хочу найти уязвимые места в их игре, и в принципе они есть. Но я не понимаю, почему выходят другие команды и первое, что они делают - просто боятся. ПСЖ, конечно, вряд ли будет боятся, поэтому тут совсем небольшое преимущество «Баварии» жду.

- Кого назвали бы фаворитом всего турнира на данный момент?

- Все быстро меняется. Мы живем в непростое время и футбол - не исключение. Игры проходят без болельщиков. Много нюансов есть. Я ещё полгода назад говорил, что все будет качаться, как на качелях: сегодня одна команда - завтра другая. Так все и происходит. По статистике фавориты или «Бавария», или «Сити». Но кто знает, что будет в самом матче? Может за день-два до начала игры кто-то проснется не в том состоянии. Выйдет, например, «Реал», Бензема забьет, Модрич отдаст. Или в «Ливерпуле» Салах от всех убежит. Но на сегодняшний день фавориты «Манчестер Сити» и «Бавария». Но до финала ещё далеко.