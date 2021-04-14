Мюллер: «Грустно принимать такое поражение, на поле оставлены пот, кровь и слёзы»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал интервью после окончания ответного поединка против «ПСЖ» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил со счетом 1:0, однако этого не хватило для итогового успеха.

«Очень грустно принимать такое поражение, ведь во Франции мы одержали победу. На поле оставлены пот, кровь и слезы. «Бавария» сражалась, однако ошибок избежать не удалось. Хочу выразить уважение соперникам, они очень здорово выступили», - передает слова Томаса пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей в противостоянии зафиксирован счет 3:3, но «ПСЖ» вышел в полуфинал за счет большего количества голов на выезде - 3:2, 0:1.