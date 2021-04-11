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​Стало известно, кто будет судить матч «ПСЖ» - «Бавария»

11 Апреля 2021, 14:39,

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на вторничные матчи Лиги чемпионов. Поединок между «ПСЖ» и «Баварией» обслужит бригада арбитров из Италии. В поле будет работать Даниэле Орсато, а главным по работе системы ВАР будет Массимилиано Иррати.

Матч «Челси» и «Порту» обслужат судьи из Франции. Главным рефери назначен Клеман Тюрпен, а назначение в качестве ВАР получил Франсуа Летесье.

Напомним, в первых играх, проходивших на этой неделе, «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счётом 3:2, а «Челси» переиграл «Порту» с результатом 2:0.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, ПСЖ, Порту, Даниэле Орсато, Клеман Тюрпен
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