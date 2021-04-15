Кто возглавит «Баварию» вместо Флика

На этой неделе участились разговоры о вероятном уходе Ханса-Дитера Флика из «Баварии», а значит, о поиске мюнхенцами нового наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто может принять клуб.

На фоне вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала всё чаще стали говорить о том, что Ханс-Дитер Флик покинет «Баварию». Дело, конечно, не в результатах команды. Просто летом Йоахим Лев покидает сборную Германии, и главным претендентом на пост наставника бундестим называется именно Флик. По некоторым сообщениям, договорённость уже достигнута.

Для «Баварии» процесс выбора нового главного тренера довольно непростой. В отличие от других топ-клубов, в Мюнхене важное значение отводят тому, что это, прежде всего, немецкая команда. Особенно после периода Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в «Баварии» стараются подчёркивать свою немецкость. Даже Нико Ковач ложится в эту парадигму, ведь он был своим по менталитету и бэкграунду.

Проблема такого подхода заключается в том, что найти немецкого тренера уровня «Баварии» сложно. Юрген Клопп, несмотря на все сложности в «Ливерпуле», вроде бы остаётся на «Энфилде», руководство мерсисайдцев не собирается предпринимать резких шагов. Томас Тухель тоже нашёл себе отличный клуб в лице «Челси».

По сути, из сильных немецких тренеров остаётся только Юлиан Нагельсманн, который возглавляет «Лейпциг». Молодого тренера считают первым номером в шорт-листе «Баварии», но заполучить его будет непросто. По данным медиа, мюнхенцам придётся заплатить «красным быкам» компенсацию в размере 15-20 миллионов евро. Однако главной проблемой являются не деньги, Нагельсманна ещё придётся уговорить. Молодой тренер является поборником современных технологий в футболе, при этом сам на большом уровне никогда не играл. В свою очередь «Бавария» строит свою клубную систему на легендах клуба, на традициях. Большой вопрос, дадут ли Нагельсманну, который пока ничего не выиграл, свободу действий, примут ли его в довольно снобистском клубе. Кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько ментально и культурно подходит 33-летний наставник «Баварии».

При этом других доступных тренеров даже второго порядка в Германии нет. Марко Розе договорился с дортмундской «Боруссией», Ади Хюттер — с одноклубниками из Менхенгладбаха. Представить в «Баварии» Люсьена Фавра в принципе нельзя. Есть, конечно, Ральф Рангник, но он давно как главный тренер не работал, так что вряд ли можно ждать его приглашения. Правда, освободится и Йоахим Лёв, но он в свою очередь давно не трудился в клубах, что тоже несёт риск.

В итоге мюнхенцы обращают свой взор на иностранцев. Называется имя Массимилиано Аллегри, который уже второй год отдыхает. Итальянец «Баварии» подходит стилистически — он титулован, ставит интересный футбол. Правда, не очень понятно, чего хочет сам Аллегри, которого звали и в английские клубы, и «ПСЖ», но договориться не смогли. Да и вдруг его обратно позовут в «Ювентус», где у Андреа Пирло очевидные проблемы.

Остальные варианты, пожалуй, ещё более рискованные. Можно позвать Хулена Лопетеги, который хорошо себя проявляет в «Севилье», но нет гарантий, что испанец адаптируется в Германии. То же самое можно сказать о Де Дзерби, хотя он и заявил, что хочет поработать в иностранном чемпионате.

В итоге получается, что выбор у «Баварии» очень ограниченный, и большого простора для фантазии особо и нет. При этом его можно сформулировать примерно так: Нагельсманн, Аллегри или любой другой.

Андрей Центров