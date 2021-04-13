Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов

«Бавария» наведалась в Париж, чтобы ликвидировать домашнее поражение от «ПСЖ» 2:3 на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Баварию» накрыли в апреле большие кадровые проблемы, в связи с чем Хансу-Дитеру Флику пришлось подтягивать к основе таких малоизвестных пока футболистов, как Станишич, Ньянзу и Цейзер. Они оказались в запасе на парижский матч, а основа у мюнхенцев подобралась всё-таки достаточно боевая. Ну да, отсутствовали Левандовски и Гнабри, но все имена в стартовом составе гостей были вполне узнаваемы. У хозяев старт тоже получился достойный, пусть и без Маркиньоса с Верратти.

Первый момент создали на третьей минуте хозяева – Мбаппе справа с острого угла послал мяч рядом с дальней штангой. Впрочем, в основном в первом тайме острота наблюдалась в его второй половине. Сане примерно с линии штрафной нанёс обводящий удар с левой мимо выставлявшего пятку Данилу – рядом с левой штангой. Приложился издали Киммих – попал в ту же зону.

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Парижане ответили не самым выверенным, но весьма опасным взаимодействием Мбаппе и Неймара. Килиан оказался с мячом на левом полуфланге под полуопекой защитников соперника и немного коряво выкатил в центр, а набежавший Неймар пробил в Нойера. Потом Неймар на правом полуфланге запутал финтами Лукаса Эрнандеса и крутнул в ближний, однако Нойер по-прежнему был начеку.

На 37-й минуте, разобравшись уже на левом полуфланге с Команом, Неймар ввертел снаряд в перекладину. Через пару минут бразильца снова накрыла фрустрация, поскольку на этот раз он угодил в штангу после выката Мбаппе. Ну и практически сразу «Бавария» классически наказала противника за расточительность. Свободный Алаба слева с нескольких метров не переиграл Кейлора Наваса, но Чупо-Мотинг кивнул по возникшей свечке в створ (0:1).

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Гости могли оперативно забивать и второй гол, однако Навас вытащил дальний выстрел Алабы. После перерыва команды довольно быстро создали по одному голевому шансу. Алабе не хватило точности из штрафной – он пробил правее створа. Через несколько минут камеры зафиксировали лицо глубоко разочарованного Неймара, который чуть опоздал, пробуя замкнуть прострел Ди Марии от правого угла вратарской. В районе часового рубежа игры Диалло был заменён из-за травмы, а Навас в очень ближнем бою совладал с Мюллером.

«Бавария» атаковала больше, не выглядя при этом машиной, но парижане всё равно рисковали, проигрывая с разницей в один мяч. Потому как новый пропущенный ими гол означал бы, что преимущество по сумме двух матчей получают мюнхенцы. У хозяев пошли контратаки, но Мбаппе забил в одной из таковых из офсайда. У гостей же загубил момент Сане, пробивший с правого полуфланга немного мимо дальнего угла. Нервная выдалась концовочка для обеих команд.

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Итог оказался в пользу «Баварии» в конкретной встрече (0:1) и в пользу «ПСЖ» в рамках противостояния (3:3, при которых парижанам помогло преимущество по выездным голам). Мюнхенцы не смогли сотворить камбэк без Левандовски, а парижский клуб взял у «Баварии» реванш за прошлогодний финал Лиги чемпионов. В текущем сезоне у престижнейшего континентального турнира будет новый по сравнению с предыдущим победитель. Не «ПСЖ» ли?

Кирилл Иванцов