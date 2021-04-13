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Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов

13 Апреля 2021, 23:54,

«Бавария» наведалась в Париж, чтобы ликвидировать домашнее поражение от «ПСЖ» 2:3 на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Протокол игры  
ПСЖ 0:1 Бавария
    40' Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
Навас Кейлор Дагба Колин   55' Данилу Перейра Кимпембе Преснел Диалло Абду   58' (Баккер Митчел (   58') Гуэйе Идрисса Паредес Леандро Ди Мария Анхель   88' (Эррера Андер (   88'   90') Неймар Дракслер Юлиан   73' (Кин Мойзе (   73') Мбаппе Килиан
Запасные: Керер Тило Рико Серхио Пембеле Тимоте Рафинья Алькантара Нажера Кенни Сарабия Пабло Верратти Марко Флоренци Алессандро
Нойер Мануэль Павар Бенджамен Боатенг Жером Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   71' (Мусиала Джамал (   71') Киммих Йозуа Алаба Давид   52' Сане Лерой Мюллер Томас   68' Коман Кингсли Чупо-Мотинг Эрик   85' (Мартинес Хави (   85')
Запасные: Ньянзу Танги Нюбель Александр Сарр Буна Штанишич Йосип Цайзер Максимилиан
13 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

«Баварию» накрыли в апреле большие кадровые проблемы, в связи с чем Хансу-Дитеру Флику пришлось подтягивать к основе таких малоизвестных пока футболистов, как Станишич, Ньянзу и Цейзер. Они оказались в запасе на парижский матч, а основа у мюнхенцев подобралась всё-таки достаточно боевая. Ну да, отсутствовали Левандовски и Гнабри, но все имена в стартовом составе гостей были вполне узнаваемы. У хозяев старт тоже получился достойный, пусть и без Маркиньоса с Верратти.

Первый момент создали на третьей минуте хозяева – Мбаппе справа с острого угла послал мяч рядом с дальней штангой. Впрочем, в основном в первом тайме острота наблюдалась в его второй половине. Сане примерно с линии штрафной нанёс обводящий удар с левой мимо выставлявшего пятку Данилу – рядом с левой штангой. Приложился издали Киммих – попал в ту же зону.

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Парижане ответили не самым выверенным, но весьма опасным взаимодействием Мбаппе и Неймара. Килиан оказался с мячом на левом полуфланге под полуопекой защитников соперника и немного коряво выкатил в центр, а набежавший Неймар пробил в Нойера. Потом Неймар на правом полуфланге запутал финтами Лукаса Эрнандеса и крутнул в ближний, однако Нойер по-прежнему был начеку.

На 37-й минуте, разобравшись уже на левом полуфланге с Команом, Неймар ввертел снаряд в перекладину. Через пару минут бразильца снова накрыла фрустрация, поскольку на этот раз он угодил в штангу после выката Мбаппе. Ну и практически сразу «Бавария» классически наказала противника за расточительность. Свободный Алаба слева с нескольких метров не переиграл Кейлора Наваса, но Чупо-Мотинг кивнул по возникшей свечке в створ (0:1).

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Гости могли оперативно забивать и второй гол, однако Навас вытащил дальний выстрел Алабы. После перерыва команды довольно быстро создали по одному голевому шансу. Алабе не хватило точности из штрафной – он пробил правее створа. Через несколько минут камеры зафиксировали лицо глубоко разочарованного Неймара, который чуть опоздал, пробуя замкнуть прострел Ди Марии от правого угла вратарской. В районе часового рубежа игры Диалло был заменён из-за травмы, а Навас в очень ближнем бою совладал с Мюллером.

«Бавария» атаковала больше, не выглядя при этом машиной, но парижане всё равно рисковали, проигрывая с разницей в один мяч. Потому как новый пропущенный ими гол означал бы, что преимущество по сумме двух матчей получают мюнхенцы. У хозяев пошли контратаки, но Мбаппе забил в одной из таковых из офсайда. У гостей же загубил момент Сане, пробивший с правого полуфланга немного мимо дальнего угла. Нервная выдалась концовочка для обеих команд.

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Итог оказался в пользу «Баварии» в конкретной встрече (0:1) и в пользу «ПСЖ» в рамках противостояния (3:3, при которых парижанам помогло преимущество по выездным голам). Мюнхенцы не смогли сотворить камбэк без Левандовски, а парижский клуб взял у «Баварии» реванш за прошлогодний финал Лиги чемпионов. В текущем сезоне у престижнейшего континентального турнира будет новый по сравнению с предыдущим победитель. Не «ПСЖ» ли?

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Бавария, ПСЖ, Лига Чемпионов
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Комментарии (9)
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0
kol7777
14 Апреля 2021, 00:44

Индивидуально все таки парижане посильнее, как нейтральному зрителю хочется и дальше наблюдать игру таких мастерюг как Неймар, Ди Мария, Мбаппе.

1
redwhite1959
14 Апреля 2021, 00:05

1) Всё-таки в футболе техника остаётся на первом месте - никакая "физика", беготня, тактические изыски с ней сравниться не могут! Немцы в два раза больше нарушали правила именно из-за того, что французы были техничнее. На одном Неймаре из 21 нарушения немцы - как минимум - половину "заработали". 2) Конечно - на фоне Неймара все остальные игроки обеих команд выглядят средними футболистами. Бразилец - невероятный футболист! В нём сочетается всё лучшее, за что мы любим футбол - красота, изящество, мысль! 3) Почеттино "намудрил" с заменами - на поле выходили игроки один хлеще другого. Чего только один Кин стоил - столько всего в атаке "запорол". Т.е. у французов скамейка очень короткая. И это на следующей стадии может сыграть для них отрицательную роль...

0
Champions of the world
14 Апреля 2021, 00:14

Везение здесь сыграло ключевую роль по итогам двух матчей. В первом матче немцы возили по газону французов, и только сумасшедшее невезение помешало Баварии крупно выиграть домашний матч. Неймар-симулянт, провокатор, пардон, за грубость, но по-другому его "невероятность" не могу обьяснить. В прошлом финале ЛЧ Бавария заслуженно обыграла французов, в этот раз парижане взяли маленький реванш, хотя отнюдь не факт, что в этот раз у них получится дойти до финала. Да, и кстати, не будем забывать про отсутствие Левандовски, вот уж кто мог зарешать в этих матчах. Так что я не считаю, что технически и в плане зрелищности Бавария уступает ПСЖ, просто фортуна была на стороне французов.

0
kos34rus
14 Апреля 2021, 00:04

Ну что, где ты баварская плесень зазнавшаяся которая тут смотрела на всех со своего трона ?????? Отлетели от Лягушек, лямур тужур кельшам зет манюфик )))))))))))))))))))))))))))))))))

0
Element-22
14 Апреля 2021, 00:14

Прям отлетели... под 40 ударов нанести в первом матче, не забить 100 раз в упор и вылететь из-за идиотского правила гостевого гола... ну позор!))

0
kos34rus
14 Апреля 2021, 00:37

Ну да, отлетели вылетели не важно. ПСЖ идет дальше а Бавария отлетела. А сколько неймар не забил, 3 или 5 ??????? я уже не помню )))
Наносить можно и 140 ударов, только смысл какой в них, если они в сетке не побывали ? Это проблема тех кто их наносит.
Ну а на счет позора, как раз таки не забить сто раз в упор и вылететь из за правила гостевого гола которое действует для всех и перед которым все равны, ну это явно не достижение которым можно гордиться.

0
Element-22
14 Апреля 2021, 00:39

Какая-то оч странная у тебя логика. Слово «отлетела» да ещё в таком контексте как у тебя можно отнести, к примеру, к матчу Барса-Бавария в прошлом розыгрыше. Вот там каталонцы отлетели так отлетели. Есть разница?

0
779
13 Апреля 2021, 23:58

Был уверен, что если Париж не забьёт, то Бавария во втором дожмёт до нужного счёта. Ошибся.
Не хватило немцам обычной для них тотальности в атаке.

1
Champions of the world
14 Апреля 2021, 00:00

К сожалению, ошибки Баварии в первом матче, включая слабую реализацию и косяки Нойера, сыграли в итоге свою роль.

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