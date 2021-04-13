Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов

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13 Апреля 2021, 23:54,
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«Бавария» наведалась в Париж, чтобы ликвидировать домашнее поражение от «ПСЖ» 2:3 на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
|40' Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
«Баварию» накрыли в апреле большие кадровые проблемы, в связи с чем Хансу-Дитеру Флику пришлось подтягивать к основе таких малоизвестных пока футболистов, как Станишич, Ньянзу и Цейзер. Они оказались в запасе на парижский матч, а основа у мюнхенцев подобралась всё-таки достаточно боевая. Ну да, отсутствовали Левандовски и Гнабри, но все имена в стартовом составе гостей были вполне узнаваемы. У хозяев старт тоже получился достойный, пусть и без Маркиньоса с Верратти.
Первый момент создали на третьей минуте хозяева – Мбаппе справа с острого угла послал мяч рядом с дальней штангой. Впрочем, в основном в первом тайме острота наблюдалась в его второй половине. Сане примерно с линии штрафной нанёс обводящий удар с левой мимо выставлявшего пятку Данилу – рядом с левой штангой. Приложился издали Киммих – попал в ту же зону.
Парижане ответили не самым выверенным, но весьма опасным взаимодействием Мбаппе и Неймара. Килиан оказался с мячом на левом полуфланге под полуопекой защитников соперника и немного коряво выкатил в центр, а набежавший Неймар пробил в Нойера. Потом Неймар на правом полуфланге запутал финтами Лукаса Эрнандеса и крутнул в ближний, однако Нойер по-прежнему был начеку.
На 37-й минуте, разобравшись уже на левом полуфланге с Команом, Неймар ввертел снаряд в перекладину. Через пару минут бразильца снова накрыла фрустрация, поскольку на этот раз он угодил в штангу после выката Мбаппе. Ну и практически сразу «Бавария» классически наказала противника за расточительность. Свободный Алаба слева с нескольких метров не переиграл Кейлора Наваса, но Чупо-Мотинг кивнул по возникшей свечке в створ (0:1).
Гости могли оперативно забивать и второй гол, однако Навас вытащил дальний выстрел Алабы. После перерыва команды довольно быстро создали по одному голевому шансу. Алабе не хватило точности из штрафной – он пробил правее створа. Через несколько минут камеры зафиксировали лицо глубоко разочарованного Неймара, который чуть опоздал, пробуя замкнуть прострел Ди Марии от правого угла вратарской. В районе часового рубежа игры Диалло был заменён из-за травмы, а Навас в очень ближнем бою совладал с Мюллером.
«Бавария» атаковала больше, не выглядя при этом машиной, но парижане всё равно рисковали, проигрывая с разницей в один мяч. Потому как новый пропущенный ими гол означал бы, что преимущество по сумме двух матчей получают мюнхенцы. У хозяев пошли контратаки, но Мбаппе забил в одной из таковых из офсайда. У гостей же загубил момент Сане, пробивший с правого полуфланга немного мимо дальнего угла. Нервная выдалась концовочка для обеих команд.
Итог оказался в пользу «Баварии» в конкретной встрече (0:1) и в пользу «ПСЖ» в рамках противостояния (3:3, при которых парижанам помогло преимущество по выездным голам). Мюнхенцы не смогли сотворить камбэк без Левандовски, а парижский клуб взял у «Баварии» реванш за прошлогодний финал Лиги чемпионов. В текущем сезоне у престижнейшего континентального турнира будет новый по сравнению с предыдущим победитель. Не «ПСЖ» ли?
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Бавария, ПСЖ, Лига Чемпионов
Индивидуально все таки парижане посильнее, как нейтральному зрителю хочется и дальше наблюдать игру таких мастерюг как Неймар, Ди Мария, Мбаппе.
1) Всё-таки в футболе техника остаётся на первом месте - никакая "физика", беготня, тактические изыски с ней сравниться не могут! Немцы в два раза больше нарушали правила именно из-за того, что французы были техничнее. На одном Неймаре из 21 нарушения немцы - как минимум - половину "заработали". 2) Конечно - на фоне Неймара все остальные игроки обеих команд выглядят средними футболистами. Бразилец - невероятный футболист! В нём сочетается всё лучшее, за что мы любим футбол - красота, изящество, мысль! 3) Почеттино "намудрил" с заменами - на поле выходили игроки один хлеще другого. Чего только один Кин стоил - столько всего в атаке "запорол". Т.е. у французов скамейка очень короткая. И это на следующей стадии может сыграть для них отрицательную роль...
Везение здесь сыграло ключевую роль по итогам двух матчей. В первом матче немцы возили по газону французов, и только сумасшедшее невезение помешало Баварии крупно выиграть домашний матч. Неймар-симулянт, провокатор, пардон, за грубость, но по-другому его "невероятность" не могу обьяснить. В прошлом финале ЛЧ Бавария заслуженно обыграла французов, в этот раз парижане взяли маленький реванш, хотя отнюдь не факт, что в этот раз у них получится дойти до финала. Да, и кстати, не будем забывать про отсутствие Левандовски, вот уж кто мог зарешать в этих матчах. Так что я не считаю, что технически и в плане зрелищности Бавария уступает ПСЖ, просто фортуна была на стороне французов.
Ну что, где ты баварская плесень зазнавшаяся которая тут смотрела на всех со своего трона ?????? Отлетели от Лягушек, лямур тужур кельшам зет манюфик )))))))))))))))))))))))))))))))))
Прям отлетели... под 40 ударов нанести в первом матче, не забить 100 раз в упор и вылететь из-за идиотского правила гостевого гола... ну позор!))
Ну да, отлетели вылетели не важно. ПСЖ идет дальше а Бавария отлетела. А сколько неймар не забил, 3 или 5 ??????? я уже не помню )))
Наносить можно и 140 ударов, только смысл какой в них, если они в сетке не побывали ? Это проблема тех кто их наносит.
Ну а на счет позора, как раз таки не забить сто раз в упор и вылететь из за правила гостевого гола которое действует для всех и перед которым все равны, ну это явно не достижение которым можно гордиться.
Какая-то оч странная у тебя логика. Слово «отлетела» да ещё в таком контексте как у тебя можно отнести, к примеру, к матчу Барса-Бавария в прошлом розыгрыше. Вот там каталонцы отлетели так отлетели. Есть разница?
Был уверен, что если Париж не забьёт, то Бавария во втором дожмёт до нужного счёта. Ошибся.
Не хватило немцам обычной для них тотальности в атаке.
К сожалению, ошибки Баварии в первом матче, включая слабую реализацию и косяки Нойера, сыграли в итоге свою роль.