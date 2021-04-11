​Коман сыграет с «ПСЖ», его повреждение несерьёзное

Кингсли Коман сможет сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». В субботу вингер был заменён в игре «Баварии» против «Униона» (1:1) в перерыве. После матча наставник мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик заявил, что замена Комана была запланирована, хотя футболист получил незначительный ушиб.

Ответная игра Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт во Франции в ближайший вторник, тринадцатого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:00 по московскому времени. В первом поединке парижанам удалось победить на выезде со счётом 3:2.