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​Коман сыграет с «ПСЖ», его повреждение несерьёзное

11 Апреля 2021, 10:53,

Кингсли Коман сможет сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». В субботу вингер был заменён в игре «Баварии» против «Униона» (1:1) в перерыве. После матча наставник мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик заявил, что замена Комана была запланирована, хотя футболист получил незначительный ушиб.

Ответная игра Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт во Франции в ближайший вторник, тринадцатого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:00 по московскому времени. В первом поединке парижанам удалось победить на выезде со счётом 3:2.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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