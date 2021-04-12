Мюллер: «Мбаппе очень опасен»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе очень опасен. Наш стиль игры автоматически оставляет соперникам пространство. Неймар и Мбаппе всегда остаются впереди, они мало защищаются, но могут в любой момент убежать в контратаку и создать момент. Нашей обороне будет брошен вызов», - сказал Мюллер на предматчевой пресс-конференции.

Первая встреча завершилась гостевой победой «ПСЖ» со счётом 3:2, а ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе французского клуба завтра, тринадцатого апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.