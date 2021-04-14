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Флик: «Бавария» могла пройти дальше, если бы реализовала свои моменты»

14 Апреля 2021, 08:25,

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала немецкий гранд оказался слабее французского «ПСЖ» (2:3 - дома, 1:0 - в гостях).

«Зачастую мы удачно играем в атаке, но в этом матче не хватало точного завершающего удара. Нужно принять эту неудачу, хотя мы рассчитывали на другой результат. «Бавария» могла пройти дальше, если бы реализовала все свои моменты. К тому же третий мяч в Мюнхене был абсолютно лишним. Хочу поблагодарить своих игроков, пусть даже в полуфинал прошел «ПСЖ». Поздравляю парижан», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против сильнейшего в паре «Боруссия» (Дортмунд) - «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Ханс-Дитер Флик
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