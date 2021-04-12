Кимпембе: «Нам будет не хватать Маркиньоса в матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о возможном отсутствии Маркиньоса в завтрашнем матче против «Баварии».

«Он является лидером нашей защиты и капитаном. Конечно, нам будет не хватать его, но у нас в команде есть прекрасные игроки, которые способны компенсировать его отсутствие. Пока что окончательного решения по Маркиньоса нет, тренер и персонал примут его завтра», - сказал Кимпембе на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Маркиньос получил повреждение в середине первого тайма матча против «Баварии» (3:2).

Ответная встреча состоится завтра, тринадцатого апреля, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.