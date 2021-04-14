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Нойер: «Необходимо было добиться лучшего результата в Мюнхене»

14 Апреля 2021, 00:29,

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче четвертьфинала турнира.

«Мы вылетели не сегодня, а в предыдущем матче, в Мюнхене необходимо было добиться лучшего результата. Это неприятный момент, потому что мы не смогли реализовать огромное количество шансов. Нам противостоял очень сильный соперник, но вся команда выложилась на полную», - цитирует Нойера Sky Germany.

Напомним, что первый матч завершился гостевой победой «ПСЖ» со счётом 3:2, этого оказалось достаточно для выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Мануэль Нойер
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