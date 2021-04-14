Нойер: «Необходимо было добиться лучшего результата в Мюнхене»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче четвертьфинала турнира.

«Мы вылетели не сегодня, а в предыдущем матче, в Мюнхене необходимо было добиться лучшего результата. Это неприятный момент, потому что мы не смогли реализовать огромное количество шансов. Нам противостоял очень сильный соперник, но вся команда выложилась на полную», - цитирует Нойера Sky Germany.

Напомним, что первый матч завершился гостевой победой «ПСЖ» со счётом 3:2, этого оказалось достаточно для выхода в полуфинал Лиги чемпионов.