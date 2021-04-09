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Горецка может не сыграть в ответном матче с «ПСЖ»

09 Апреля 2021, 10:09,

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка рискует пропустить ответную встречу с французским «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Согласно сведениям издания SportBild, полузащитник может пропустить игру из-за повреждения, полученного в первом матче. Горецка был заменен в концовке первого тайма.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится во вторник, 13-го апреля, во Франции. Напомним, что в первом поединке парижский коллектив отпраздновал победу со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Горецка сыграл 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Леон Горетцка
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