Горецка может не сыграть в ответном матче с «ПСЖ»

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09 Апреля 2021, 10:09,
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Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка рискует пропустить ответную встречу с французским «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
Согласно сведениям издания SportBild, полузащитник может пропустить игру из-за повреждения, полученного в первом матче. Горецка был заменен в концовке первого тайма.
Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится во вторник, 13-го апреля, во Франции. Напомним, что в первом поединке парижский коллектив отпраздновал победу со счетом 3:2.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Горецка сыграл 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Леон Горетцка