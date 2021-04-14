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Ди Мария: «ПСЖ» заслуженно прошёл «Баварию»

14 Апреля 2021, 08:31,

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария отреагировал на выход своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам противостояния с мюнхенской «Баварией».

«Команда проделала огромную работу, мы очень сильно старались. «ПСЖ» одолел сильнейшую команду минувшего сезона и сыграет в полуфинале турнира. Я считаю, мы заслуженно прошли дальше. Было приложено много усилий для достижения этой цели. Надеемся выйти в финал», - приводит слова аргентинского футболиста RMC Sport.

«ПСЖ» победил «Баварию» за счет большего количества голов на выезде - 3:2, 0:1. В 1/2 финала команда Маурисио Почеттино сыграет против «Боруссии» (Дортмунд) или «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Анхель Ди Мария
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