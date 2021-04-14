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Неймар: «ПСЖ» убрал с пути европейских чемпионов»

14 Апреля 2021, 08:37,

Форвард «ПСЖ» Неймар пообщался с представителями СМИ после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. Парижский гранд победил мюнхенскую «Баварию» по сумме двух матчей (3:2 - в гостях, 0:1 - на выезде).

«Я доволен, несмотря на домашнее поражение. Мы противостояли очень сильной команде. «ПСЖ» убрал с пути европейских чемпионов. Одна из целей выполнена, теперь мы в полуфинале. Нам нужно еще больше работать и сосредоточиться на следующем сопернике», - приводит слова бразильца RMC Sport.

В 1/2 финала «ПСЖ» сыграет против победителя противостояния между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Неймар
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