Неймар: «ПСЖ» убрал с пути европейских чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Неймар пообщался с представителями СМИ после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. Парижский гранд победил мюнхенскую «Баварию» по сумме двух матчей (3:2 - в гостях, 0:1 - на выезде).

«Я доволен, несмотря на домашнее поражение. Мы противостояли очень сильной команде. «ПСЖ» убрал с пути европейских чемпионов. Одна из целей выполнена, теперь мы в полуфинале. Нам нужно еще больше работать и сосредоточиться на следующем сопернике», - приводит слова бразильца RMC Sport.

В 1/2 финала «ПСЖ» сыграет против победителя противостояния между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити».