Кимпембе: «Мы уважаем «Баварию»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе пообщался с журналистами перед ответным матчем против мюнхенской «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«У нас всё хорошо, все спокойны. Мы просто готовимся к матчу против «Баварии», команда понимает, что эта игра очень важна. Конечно, волнение есть, но необходимо оставаться спокойными, чтобы хорошо сыграть завтра.

Что будет значить для нас вылет «Баварии»? Мы не думаем о таких вещах, но это может стать чем-то грандиозным. «Бавария» является лучшей командой в Европе на данный момент. Мы их уважаем и надеемся, что покажем отличную игру», - сказал защитник парижан на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится завтра, тринадцатого апреля. Первая встреча завершилась победой парижан со счётом 3:2.